Минпромторг: Основных социально значимых товаров в магазинах достаточно

Предприятия потребительского рынка в России работают в штатном режиме, основных социально значимых товаров в магазинах достаточно, заявили в Минпромторге.

В ведомстве уточнили, что особое внимание уделяется торговым сетям и магазинам южных регионов - Ростовской, Воронежской, Белгородской областях, Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе.

Крупные федеральные и региональные сети создали, поддерживают и регулярно обновляют товарный запас в магазинах и распределительных центрах по основным социально значимым категориям минимум на 40 дней торговли. По бакалейным товарам (макароны, гречка и т.д.) это 50-70 дней, средствам гигиены - свыше 70 дней. При необходимости торговые предприятия готовы ускорить доставку товаров в магазины, уточнили в Минпромторге.

"Весной 2020 года, в первую волну пандемии коронавирусной инфекции российская торговля показала способность оперативно "закрывать" внезапные всплески спроса на различные товары (гречка, туалетная бумага, охлажденное мясо кур и т.п.).

Этот период позволил отработать все механизмы для бесперебойного гарантированного насыщения торговых объектов и обеспечения спроса населения на все товары первой необходимости", - отметили в ведомстве.

Для оперативного управления ситуацией работает штаб, в который входят представители Минпромторга, Минсельхоза, федеральных и региональных торговых сетей, министерств торговли.

Ранее в ассоциации Руспродсоюз сообщили о том, что поставщики отмечают рост заказов по некоторым категориям товаров. Такой же всплеск объема наблюдался в период начала пандемии.