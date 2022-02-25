Минпромторг предложил начать маркировку пива с 1 октября

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку пива с 1 октября. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Министерство предлагает маркировать пиво в кегах с 1 октября 2022 года, пиво в пластиковой и стеклянной таре - с 15 февраля 2023 года, а с 15 мая 2023 года - в иных типах упаковки, например, алюминиевой банке.

Ранее в ведомстве предполагали начать обязательную маркировку пива и слабоалкогольных напитков для продажи конечному потребителю с 1 декабря этого года.

Как следует из сообщения, сроки изменились после консультаций с представителями пивной отрасли и оператором системы маркировки.

"Сроки введения маркировки пива и слабоалкогольных напитков уточнены. Эти предложения стали результатом диалога с пивоваренной отраслью, в них учтены предложения участников рынка", - отметил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Сам эксперимент по маркировке пива начался в России с 1 апреля прошлого года. По мнению Минпромторга, это поможет отслеживать "жизненный путь" товара и бороться с нелегальной продукцией.