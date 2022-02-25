Минсельхоз: Россия полностью обеспечивает себя основными продуктами

В России нет недостатка в основном продовольствии, заявили в Минсельхозе.

Страна полностью обеспечивает себя зерном и продуктами его переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами питания.

Собственное производство молочной продукции, овощей и фруктов уже обеспечивает значительную часть внутреннего потребления, рассказали в ведомстве.

А потребность в импортных продуктах незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в России в силу климатических условий. При этом российские импортеры работают с широким кругом стран-поставщиков.

"Таким образом, внутренний рынок надежно защищен, а риски для продовольственной безопасности исключены", - подчеркнули в Минсельхозе.