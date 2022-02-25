Мировые цены на пшеницу подскочили до максимума за 13 лет

Произошло это на фоне специальной военной операции на Донбассе. Украинские порты остаются закрытыми 25 февраля, в то время как экспорт российского черноморского зерна также приостановлен (). Крупные растениеводческие компании закрыли заводы на Украине. А Египет, крупнейший в мире импортер пшеницы, отменил тендер 24 февраля после того, как получил единственное предложение.

При этом Россия и Украина являются крупными экспортерами зерна, а Россия - экспортер пшеницы номер один. На долю России и Украины совокупно приходится более четверти мировой торговли пшеницей, примерно пятая часть продаж кукурузы и 80% экспорта подсолнечного масла, подсчитывает Bloomberg.

Поставки зерна из России на внешние рынки приостановлены из-за закрытия судоходства в Азовском море и фактически неработающего судоходства в Черном море. В основном поставки российского зерна осуществляются через эти морские каналы. Украинские порты в Черном море отгрузку не ведут, российские порты работают, но есть проблемы со спросом, рассказал генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

"По нашей информации, новой контрактации у российских экспортеров пока нет. Рынок встал на паузу", - уточнил Дмитрий Рылько. При этом, по его информации, приостановились продажи зерна и на внутреннем рынке: и продавцы, и покупатели ждут прояснения обстановки. Последствия будут тем меньше, чем быстрее разрешится ситуация, но пока давать оценку не представляется возможным, говорит эксперт.

Большая часть последствий для зерна на мировом рынке будет зависеть от продолжительности конфликта и масштабов санкций в отношении России, что усилит волатильность цен, пишет Bloomberg. Впрочем, ослабить влияние санкций для самой России поможет все то же зерно, а точнее снятие ограничений на импорт российской пшеницы со стороны второй экономики мира - Китая, пишет СNN. Решение открыть импорт пшеницы из всех регионов России было принято во время визита президента России Владимира Путина в Пекин в начале февраля. До этого поставлять пшеницу можно было из семи не самых зернопроизводящих регионов России (Алтайский и Красноярский края, Челябинская, Омская, Новосибирская, Амурская и Курганская области). Другие российские товары и сырье могут быть также перенаправлены в Китай, если спрос со стороны остального мира снизится на фоне обострения политической ситуации, пишет CNN.

Российскому рынку зерна эта ситуация не угрожает, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. В прошлом году была введена экспортная пошлина на зерно, которая отвязывает внутренние цены от мировых. "Это ограждает наш внутренний рынок от волатильности внешнего, где биржевые спекулянты разыгрывают геополитические риски, двигая цены на базовые сельхозпродукты вверх", - считает эксперт.

Сейчас поставщики зерна из черноморского бассейна взяли паузу, чтобы оценить ситуацию, соглашается Зернин. "На рынке реального товара большую роль, помимо наличия объемов зерна, играют логистические ограничения. Если раньше это были пропускные мощности портов и подводящей логистики, то сейчас главную роль играют ограничения по судоходству", - уточняет он.

Вместе с тем, по его мнению, такая ситуация, как ни парадоксально, будет играть на руку российскому внутреннему рынку, так как снижение темпов экспорта будет способствовать накоплению остатков внутри страны и росту внутреннего предложения, а значит и потенциальному снижению цен на внутреннем рынке.

В течение непродолжительного времени возможен также спекулятивный рост мировых цен на подсолнечное масло. Но на внутреннем рынке стоимость масла для конечного потребителя тоже защищена экспортной пошлиной, которая действует с сентября прошлого года, указывает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Кроме того, запасы подсолнечного масла в стране с излишком покрывают объемы внутреннего потребления.

"В связи с резко возросшей курсовой волатильностью в ближайшее время возможны перебои отгрузок масла на экспорт. Но как только ситуация с курсовыми колебаниями на валютном рынке выровняется, отгрузки масложировой продукции на экспорт вернутся в штатный режим", - считает эксперт.