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25.02.2022 18:02
Рубрика: Власть

Мишустин: У России есть соображения, каким должен быть ответ на новые санкции

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочее совещание по текущей экономической ситуации, на котором затрагивались вопросы преодоления ограничений в отношении нашей страны.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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"У России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на новые санкции, - подчеркнул он. - Важно минимизировать влияние ограничений на нашу экономику, чтобы она продолжала развиваться, сохранялась устойчивость финансовой системы". Это необходимо, чтобы в полной мере выполнялись намеченные программы и проекты.

По словам председателя правительства, первым на резкие политические заявления и разного рода ограничения реагирует финансовый рынок. "Сейчас важно внимательно следить за ситуацией на этом рынке. Чтобы профильные частные и государственные институты продолжали работать в прежнем темпе и предоставляли нашим гражданам и организациям все необходимые в этой сфере услуги", - указал Мишустин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Казна Правительство Председатель Правительства Санкции и антисанкции

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