Мишустин: У России есть соображения, каким должен быть ответ на новые санкции

Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочее совещание по текущей экономической ситуации, на котором затрагивались вопросы преодоления ограничений в отношении нашей страны.

"У России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на новые санкции, - подчеркнул он. - Важно минимизировать влияние ограничений на нашу экономику, чтобы она продолжала развиваться, сохранялась устойчивость финансовой системы". Это необходимо, чтобы в полной мере выполнялись намеченные программы и проекты.

По словам председателя правительства, первым на резкие политические заявления и разного рода ограничения реагирует финансовый рынок. "Сейчас важно внимательно следить за ситуацией на этом рынке. Чтобы профильные частные и государственные институты продолжали работать в прежнем темпе и предоставляли нашим гражданам и организациям все необходимые в этой сфере услуги", - указал Мишустин.