Муфтий Крганов: Запад восемь лет игнорировал и игнорирует страдания людей Донбасса

Международное сообщество восемь лет игнорировало творящиеся в Донбассе события, судьба страдающих там людей по-прежнему совершенно не волнует руководство западных стран. Об этом ТАСС заявил глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

Крганов сказал и о том, что восемь лет Россия терпеливо ждала перемен и подвижек в ситуации вокруг Донбасса, ждала шагов навстречу со стороны украинских властей, Россия "в рамках международного права, старалась ситуацию исправить". К сожалению, как заметил муфтий, старания оказались тщетными, "судьба людей Донбасса не волнует руководство западных стран".

Он акцентировал внимание на том, что ситуация стала складываться таким образом, что она стала угрозой национальной безопасности России. Доходило и до того, что снаряды долетали до мечетей в ДНР и ЛНР. "Но международное сообщество почему-то не обращает на это внимания, - отметил Крганов. - Коллективный Запад своими действиями просто вынуждает Россию к тому единственно верному решению, которое происходит и с которым согласно большинство и российского общества, и экспертного сообщества".

Священнослужитель сказал и том, что российские мусульмане молятся о ниспослании мира и согласия, чтобы "Всевышний отгородил людей от бед, страданий и чтобы такого рода издевательских подходов по отношению к людям больше не было в мире", - заключил муфтий.