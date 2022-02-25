Нотариусы ввели льготы для жителей ДНР и ЛНР

В ближайшее время жители ДНР и ЛНР смогут по всей территории России получить нотариальную помощь на льготных условиях: они будут освобождены от оплаты услуг правового и технического характера. Об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате.

Таким образом, нотариальная помощь по социально значимым услугам будет оказываться практически бесплатно. Оплатить придется только пошлину, предусмотренную в Налоговом кодексе. То есть по мизерным тарифам. Скажем, госпошлина на оформление доверенности на совершение сделок составляет 200 рублей, на оформление завещания - 100 рублей.

Как отметил президент ФНП Константин Корсик, "нотариат страны принимает все меры к тому, чтобы обеспечить доступом к квалифицированной юридической помощи нотариуса не только всех жителей России, но и людей, вынужденных искать убежища на территории нашей страны". Льгота в размере 100 процентов на оплату услуг правового и технического характера будет применяться при совершении т.н. социально значимых нотариальных действий, а именно: удостоверения всех видов доверенностей, согласий и завещаний; свидетельствования подлинности подписи на заявлениях и верности копий документов; передачи документов физическим лицам; удостоверения равнозначности электронного документа его аналогу на бумажном носителе и бумажного документа электронному. Освобождение от взимания платы распространяется на всех лиц, проживавших на территории ДНР и ЛНР и покинувших ее после 1 февраля 2022 года. Согласно рекомендации ФНП, такая льгота должна действовать вплоть до 1 мая 2022 года, и при необходимости может быть продлена.

Как сообщается, ранее в инициативном порядке решения о введении льгот для жителей ЛНР и ДНР, вынужденных покинуть дом, были приняты нотариальными палатами Ленинградской, Курской и Ростовской областей. "Так, нотариусы Ростовской области начали оказывать помощь людям с первых дней организации приема беженцев. Здесь Минюст развернул мобильные пункты юридических бюро для помощи беженцам из Донбасса, и нотариат области также участвует в этой работе, начиная с конца минувшей недели", рассказывают в ФНП.

В свою очередь, как отмечает в свое сообщении Нотариальная палата Ленинградской области, "общественные палаты, социально ориентированные некоммерческие организации и иные учреждения и организации {области}, отдельные граждане активно включились в процесс оказания помощи, занимаясь вопросами сбора средств и вещей, размещения людей и другими. Руководствуясь принципами гуманизма и человечности, осознанием братского долга и взаимопомощи, в память о тех временах, когда границы между Россией и Украиной не делили нас на "наших" и "чужих", полагаем, что нотариусы Российской Федерации не должны остаться в стороне от оказания посильной помощи в решении проблем беженцев, на чью долю выпали жестокие испытания и утраты".

Сейчас ФНП направила во все нотариальные палаты регионов письмо, в котором подчеркнуло необходимость создания условий для обеспечения доступной квалифицированной юридической помощью лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. Все расходы нотариусов, связанные с введением дополнительных льгот, будут компенсированы Федеральной нотариальной палатой за счет нотариата. Ожидается, что уже в ближайшие дни беженцы из ДНР и ЛНР будут обеспечены квалифицированной юридической помощью на льготных условиях во всех субъектах РФ.