Нутрицитолог Ищенко перечислила продукты, снижающие давление

Питание способно повлиять на давление. Есть продукты, которые его повышают, а есть, наоборот, те, что могут понизить давление, сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога-нутрицитолога Ирину Ищенко.

Так, по словам эксперта, если стоит задача снизить давление, то имеет смысл добавить в свой рацион цитрусовые, в первую очередь апельсины и мандарины, также помогают рис, овсянка, пшеничная крупа, картофель, молоко, йогурт, изюм, курага, хек, треска и кальмары.

В целом все фрукты, овощи и злаки способствуют снижению давления. А, наоборот, продукты в которых высокое содержание жиров и холестерина, давление повышают. Также оно растет при употреблении острых специй, консервированных продуктов и солений и сладостей.

Гипертония усложняет жизнь многим. Но страдают и люди с пониженным давлением. Им нужны более ли менее здоровые продукты, которые способны повысить давление. К таковым относится кофе, гранатовый и виноградный соки, а также черный чай, темный шоколад, корица и мед.