Обстрелы Донецка усилились

- Было попадание двух снарядов в жилой дом и в станцию СТО - минимум три попадания. Пострадали жилые дома, гражданские автомобили, газовые трубы. Сейчас аварийные службы остановили утечку газа. Предположительно обстрел велся из "Градов". Пострадавший сейчас находится в больнице, - рассказывают работающие на месте обстрела следователи.
- Я приехал с работы лег отдохнуть и начались обстрелы. Сначала было как обычно - взрывы раздавались где-то далеко, на окраине, подошел посмотреть в окно, они усилились. Разбились стекла, слава Богу, никто не пострадал, - говорит очевидец Дмитрий.
- Все окна повылетали. Страшно было. Сильные взрывы, наверное, орудия большие стреляли. Мы спрятались в ванной, пригнулись и там сидели, - рассказывает Наталья, чей дом тоже пострадал от обстрелов.
Под обстрелы попали зоопарк, больница и морг в Докучаевске, шахты в Макеевке, железнодорожная станция в Ясиноватой. Ситуация в Донецке настолько серьезная, что в городе пришлось временно остановить движение некоторых троллейбусов и трамваев.