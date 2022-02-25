Обстрелы Донецка усилились

Днем обстрелы Донецка и Макеевки усилились. Громкие взрывы слышатся в центре города. В Кировском районе украинский снаряд разрушил жилой дом, загорелась нефтебаза, поврежден трубопровод. В Куйбышевском районе снаряд попал в магазин. Осколки повредили находившиеся рядом жилые дома и машины местных жителей. Ранен человек.

- Было попадание двух снарядов в жилой дом и в станцию СТО - минимум три попадания. Пострадали жилые дома, гражданские автомобили, газовые трубы. Сейчас аварийные службы остановили утечку газа. Предположительно обстрел велся из "Градов". Пострадавший сейчас находится в больнице, - рассказывают работающие на месте обстрела следователи.

- Я приехал с работы лег отдохнуть и начались обстрелы. Сначала было как обычно - взрывы раздавались где-то далеко, на окраине, подошел посмотреть в окно, они усилились. Разбились стекла, слава Богу, никто не пострадал, - говорит очевидец Дмитрий.

- Все окна повылетали. Страшно было. Сильные взрывы, наверное, орудия большие стреляли. Мы спрятались в ванной, пригнулись и там сидели, - рассказывает Наталья, чей дом тоже пострадал от обстрелов.

Под обстрелы попали зоопарк, больница и морг в Докучаевске, шахты в Макеевке, железнодорожная станция в Ясиноватой. Ситуация в Донецке настолько серьезная, что в городе пришлось временно остановить движение некоторых троллейбусов и трамваев.