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25.02.2022 12:59
Рубрика: Власть

"Офицеры России" обратились к украинским коллегам

Текст: Иван Петров
Председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой обратился к украинским ветеранам и действующим военнослужащим украинской армии.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

"То, что я наблюдаю сейчас в социальных сетях и в некоторых СМИ, иначе, как истерикой не назвать. Причем отлично подготовленной и профессионально управляемой истерикой.

Пушилин: Украинские радикалы не сдаются, в отличие от военнослужащих

Я уже говорил, повторю еще раз: то, что происходит сейчас - это операция по защите ДНР и ЛНР. По защите независимых республик, а не по захвату Украины. Мы не разрушаем инфраструктуру страны - это делает ВСУ, обстреливая территории Донбасса. Мы не обстреливаем и не сбрасываем бомбы на мирных жителей Украины, но ВСУ делает это с Донбассом и пытается дотянуться до приграничных районов России. Мы восемь лет словами пытались донести до руководства Украины, что надо успокоиться и решать вопрос с Донецком и Луганском мирным путем - но боевые действия, от которых страдали мирные люди, не прекращались. А теперь, подзуживаемый Западом, с западным оружием и западными военными инструкторами, президент Украины решил, что пора "разобраться" с непокорными областями, пройтись по ним огнем и мечом, чтобы уничтожить раз и навсегда.

Те граждане России, которые сейчас называют свою страну агрессором, вы говорите о том, что у вас родственники и друзья на Украине. А есть ли среди ваших знакомых те, у кого родственники и друзья на Донбассе? Или их было бы не жаль? Их не надо спасать? Они люди второго сорта? Пусть погибнут во имя наполеоновских амбиций Зеленского? Я хочу напомнить тем, кто забыл 2014 и 2015 год: даже если бы мы не встали на защиту ДНР и ЛНР, киевская хунта, уничтожая Донбасс, визжала бы на весь мир о том, что она ведет войну с Россией. Визжали они об этом долгих 8 лет. Сейчас Зеленский и его клика кричат, что не отдадут свободу и независимость Украины, - но на них никто и не посягает. Единственная, я подчеркиваю - единственная цель России - заставить Украину сложить оружие и начать мирные переговоры с ДНР и ЛНР.

Наш Президент сделал правильный выбор. Скажу больше - единственно возможный в сложившейся ситуации. Только так можно было защитить тысячи российских граждан, находящихся на территории новых независимых республик. Только так можно было защитить от новой волны украинского национализма граждан РФ, находящихся на территории Украины. Восемь лет русские люди слушали там, какие они плохие, подвергались нападкам, открытому геноциду. Пора это прекратить.

Я обращаюсь к ветеранам и руководителям ветеранских организаций Украины. У каждого из нас на Украине есть однополчане, сослуживцы, я обращаюсь к ним тоже: вспомните, пожалуйста, что мы - один народ. Нам нечего делить. Наши отцы и деды вместе били фашистов и дошли до Берлина, защищая свою общую Родину. Россия всегда защищала Украину. В этот раз Украину приходится защищать от шайки преступников, которые захватили власть и тащат страну в пропасть. Вы же знаете, что на свете нет ничего страшнее войны. Россия хочет ее предотвратить.

Пушилин: Давшие согласие не воевать украинские военные смогут вернуться домой

Я обращаюсь к военнослужащим ВСУ, солдатам и офицерам: вы давали присягу народу Украины, так служите народу, не идите против него! Не стоит защищать подлецов у власти, которые на ваших смертях будут лишь подсчитывать свои убытки и прибыли, которые посылали в бой против ваших же соотечественников. Им наплевать на страну, наплевать на ваших родных и близких, наплевать на свою собственную армию. Не стоит защищать того, кто тебя презирает. Сложите оружие и возвращайтесь домой, вы нужны вашим семьям. Вам восстанавливать страну из того, во что ее опрокинула преступная хунта. Ради себя, ради своего народа. Мы не хотим войны. Россия несет мир".

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Украина Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР

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