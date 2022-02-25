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25.02.2022 15:59
Рубрика: В мире

Оппозиция в Словакии возложила на США и НАТО ответственность за события на Украине

Текст: Максим Макарычев

Экс-премьер Словакии Роберт Фицо назвал события на Украине "конфликтом между США и Россией". Фицо, который является самым популярным политиком в этой восточноевропейской стране, добавил, что данные события "не касаются Словакии и Европейского союза".

"В национальных интересах Словакии не участвовать в этом конфликте", - добавил бывший глава словацкого правительства.

Ранее Фицо подверг острой критике нынешнее присутствие американских войск в Словакии. Дело в том, что Национальный совет (парламент) Словакии в начале февраля утвердил соглашение о сотрудничестве в области обороны между Братиславой и Вашингтоном, а президент Словакии Зузана Чапутова тут же ратифицировала его.

Это соглашение предусматривает, что американская армия в непосредственной близости от России теперь может бесплатно использовать два основных военных аэропорта в Словакии (Малацки-Кухина недалеко от Братиславы и Слиач недалеко от Банской Быстрицы в центре страны), а также создавать военные базы и размещать технику по всей стране. В обмен на это Словакия получит 100 миллионов долларов.

Данное решение привело к бурным дебатам между правящими в стране либералами и популярной среди словаков оппозицией. Фицо и председатель Народной партии "Наша Словакия" Мариан Котлеба усмотрели в этом голосовании "измену, одобренную парламентом". В четверг оппозиционная партия "Смер" Роберта Фицо вывесила рекламные билборды с лицами политиков, поддерживающих оборонное соглашение с США, и словами "Они предали Словакию. Они пригласили армию США в Словакию". А соратник Фицо по партии "Смер" Любош Блаха в своем посте в Facebook опубликовал имена, фотографии и родные города всех депутатов, поддержавших сделку. Блаха защитил действия России на востоке Украины и обвинил США и НАТО в разжигании войны.

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Для защиты своей позиции оппозиция опирается на последние опросы общественного мнения. Эти опросы показывают, что многие словаки возлагают ответственность за нынешнюю напряженность в отношениях между Украиной и Россией на Вашингтон и Североатлантический альянс.

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