В гигантском кратере на Церере обнаружены органические вещества

Международная команда астрономов во главе с учеными из Института исследования Солнечной системы имени Макса Планка детально изучила снимки карликовой планеты Церера, полученные при помощи космического аппарата Dawn. В результате на изображениях кратера Урвара были обнаружены органические вещества и соли.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Церера - это ближайшая к Солнцу и наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы, расположенная в поясе астероидов. Космический аппарат Dawn сделал детальные снимки гигантского кратера Урвара в 2015 году. Мощная камера, установленная на борту аппарата, позволила заснять геологические структуры размером всего в несколько метров.

Предыдущий анализ позволил определить, что возраст древнейших нетронутых участков этого кратера составляет 250 миллионов лет. То есть примерно четверть миллиарда лет назад эта структура начала формироваться. Более молодые участки внутри кратера на снимках выглядят как темные пятна. Также удалось рассмотреть небольшие отверстия на поверхности, через которые, вероятно, из недр вырывался газ.

Для дополнительного анализа снимков ученые использовали цветные фильтры, помогающие определять отражающую способность различных участков кратера. Анализ спектра таких волн позволяет определить химический состав самого участка. В результате ученые получили представление о минералогическом составе.

Оказалось, что самым ярким материалом внутри кратера являются соли. А данные спектрометра указали на то, что на склоне к западу от центрального горного хребта вместе с солями отложились органические соединения. Причем последние являются сравнительно молодыми. Такого сочетания солевых отложений и органических соединений ранее не наблюдалось, подчеркивают авторы статьи.

"Происхождение и формирование органики остаются открытыми и интересными вопросами, которые имеют важное значения для понимания общей геологической истории Цереры, а также указывают на потенциальные связи с астробиологией и обитаемостью", - говорит соавтор исследования Гюнешвар Танджам.