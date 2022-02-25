Пасечник: ВСУ прячутся в жилых домах

Вооруженные силы Украины прячутся за спинами гражданских, ведут огонь по военнослужащим Народной милиции ЛНР из домов и квартир, где проживает мирное население. Об этом заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия-1".

"Противник использует тактику ведения боя в населенных пунктах", - отметил Пасечник. По его словам, бойцы ВСУ заходят в жилые дома, из жилых квартир, где проживает мирное население, ведут прицельный огонь по военнослужащим Народной милиции. На крышах жилых домов располагают крупнокалиберные пулеметы, минометы.

Как обратил внимание Пасечник, за восемь лет киевские силовики "подготовили очень серьезную глубоко эшелонированную оборону, вкопались в землю, закрылись бетоном". Противником были подготовлены серьезные боевые точки на преобладающих высотах, подготовлены скрытые огневые точки. "Все это осложняет наше продвижение вперед", - сказал глава ЛНР.

По его словам, военнослужащих ВСУ призывают сложить оружие, не оказывать сопротивление. "Это будет одним из факторов, который будет учтен при амнистии. Они будут иметь возможность убыть домой, они будут иметь возможность спокойно жить. А нам это, безусловно, позволит минимизировать потери как среди военнослужащих армии Украины и иных вооруженных формирований Украины, так и военнослужащих луганской Народной милиции, так и среди мирного населения", - заявил Пасечник.

Что касается выхода к административным границам, то он не стал называть конкретных дат. "Безусловно, нам хочется сделать это как можно быстрее", - отметил глава ЛНР.