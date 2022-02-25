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Перезапуск сериала "Вавилон 5" отложен

Новости
    25.02.2022, 13:56
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ребут многосоставной космической саги "Вавилон 5" отложен. При этом подчеркнуто, что перезапуск сериала по-прежнему стоит на повестке, пишет Deadline.

Напомним, о планах по полному ребуту культового шоу стало известно ближе к концу прошлого года. Причем информация авансом вызвала подозрение поклонников, ведь перезапуск угнездился под крылом канала The CW, качество добродетелей которого крайне спорно. С другой стороны, занимается возрождением уважаемый Дж. Майкл Стражински, демиург франшизы, что могло подпитывать некоторый осторожный оптимизм.

Теперь же выясняется, что предложенный Стражински концепт телебоссов не устроил, и отмашку ребуту они не дали. В результате автор переполнился мрачным духом и заявил, что "в 99,999% такое решение означает конец проекта". Тогда как на канале менее негативно настроены, и уверяют, что у шоу пока еще есть шанс. Просто возможный перезапуск теперь переносится на следующий телевизионный сезон - на осень 2023-го (вместо осени этого года). И от услуг шоураннера они пока не отказываются.

Оригинальный "Вавилон 5" дебютировал в 1992 году. Действие его начинается в 2257-м и заканчивается в 2262-м (110 эпизодов + пилотный фильм). Впоследствии вселенная "Вавилона" масштабно расширилась за счет книг, видеоигр и спин-оффа, закрытого после первого сезона.

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