Первый канал объяснил отсутствие передачи "Вечерний Ургант" в эфире

Вчера вечером в сетке Первого канала не было программы "Вечерний Ургант". После премьеры фильма "Красный призрак" Андрея Богатырева вышел спецвыпуск ток-шоу "Большая игра". Зрители обеспокоились таким положением вещей, и "РГ" обратилась за разъяснениями на Первый канал.

Руководитель дирекции общественных связей и Первого канала Лариса Крымова прокомментировала так: "Программа Вечерний Ургант в прошедшие дни не планировалась на канале в связи с выходными днями, что было изначально заявлено в сетке. Текущая переверстка связана с важными общественно-политическими событиями. Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале".

Сегодня вечером в эфире Первого канала после программы "Голос. Дети", где конкурсанты сейчас проходят стадию "Слепых прослушиваний", также ток-шоу "Большая игра". А после него фильм - оскаровский лауреат "Еще по одной" режиссера Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном в главной роли.

Завтра вечером в эфире "первой кнопки" - КВН, а затем - музыкальная премия "ЖАРА Music Awards". Воскресный вечер на канале отдан художественному фильму Вадима Перельмана "Уроки Фарси". После него - документальная лента "Горький привкус любви, или Список Фрау Шиндлер". Эта картина рассказывает реальную историю Эмили, жены Оскара Шиндлера.

В понедельник вечером после сериала "Янычар" на Первом канале заявлен очередной выпуск "Вечернего Урганта".