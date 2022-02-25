Первый канал объявил об изменениях в сетке вещания

Первый канал распространил в СМИ сообщение о том, что в ближайшие дни изменится его сетка вещания. Ранее "РГ" писала о том, что происходит с программой "Вечерний Ургант". Сейчас же стало известно, что из эфира в большинстве своем в эти дни уходят развлекательные передачи.

"В текущей ситуации Первый канал считает необходимым уделить в эфире большее внимание программам общественно-политической направленности. В связи с этим сетка ближайших дней будет меняться. Сегодня программа "Время покажет" будет продлена до 19.30 (вместо эфира "Человека и закона"), затем выйдет "Большая игра", которая заменит "Поле чудес". Вторую часть "Большой игры" зрители смогут увидеть сразу по окончании выпуска "Голос. Дети" (вместо программы "Вечерний Ургант"). В выходные вместо регулярных программ ( "Кто хочет стать миллионером?", "Точь-в-точь, "Сегодня вечером", "Две звезды. Отцы и дети", КВН) также выйдут программы, посвященные актуальной повестке. Возможны и другие изменения", - говорится в сообщении Первого канала.