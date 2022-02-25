Первый полет самолета "Луцкой-2" состоялся 110 лет назад

110 лет назад 24 февраля 1912 года состоялся первый полет экспериментального двухмоторного самолета "Луцкой-2". Особенностью его конструкции было широкое использование алюминиевых сплавов, что для авиации тех времен было новинкой.

На тот момент бытовало мнение, что чем меньше металла на летательном аппарате - тем лучше. Проблема была в весе: маломощные моторы той эпохи с трудом отрывали от земли самолеты, построенные с использованием самых легких материалов, каковыми считались хорошо просушенная древесина. И перкаль - в качестве обшивки.

Однако российский инженер-изобретатель Борис Луцкой решил создать летающую машину с максимальным использованием одного из самых легких металлов - алюминия. До того, как заняться авиацией, Луцкой уже успел сделать себе имя, конструируя моторы и катера. Он имел много заказов и даже открыл собственное конструкторское бюро в Берлине, где проектировал различные механизмы и агрегаты как для немецких фирм, так и для российских технических нужд.

В 1909 году он построил свой первый самолет, а потом решил создать новый - тоже двухмоторный моноплан, но глубоко модернизированный. Кроме металлического фюзеляжа другой его особенностью стала установка в носовой части мощных по меркам того времени двигателей "Аргус". Каждый - по 100 л.с. Третьей особенностью являлось использование соосных пропеллеров - по два на каждом валу. Четвертое новшество заключалось в установке независимых приводов к винтам.

В сумме эти особенности давали совершенно новаторскую машину: нигде ничего похожего тогда не было. При этом самолет мог лететь и на одном двигателе. Не случайно сама конструкция самолета была запатентована сразу в нескольких странах.

И, наконец, совсем революционным изобретением был реверс тяги, который позволял затормозить самолет при посадке, включив винты на обратное вращение. Интересно, что Луцкой заложил его в проект, но при постройке машины почему-то не использовал. Позже это изобретение широко использовалось в авиации.

Испытания самолета проводились в окрестностях Берлина в конце февраля 1912 года. Вот как их описал российский журнал "Воздухоплаватель": "24 февраля днем на аэродроме в Иоганнистале, в присутствии состоявшего при особе Императора германского ген.-м. Татищева и русского агента Берендса, авиатор Гирт совершил один и с пассажиром весьма удачные пробные полеты на величайшем аэроплане в мире, построенным русским изобретателем Борисом Луцким... Аппарат развивает скорость до 150 километров в час и напоминает в полете огромную птицу. Гирт обогнал сегодня на этом аппарате все прочие участвовавшие в полетах аэропланы, казавшиеся неподвижными в сравнении с новым аппаратом".

В немецких газетах также появились восторженные заметки о самолете Луцкого. В том же году летательный аппарат демонстрировался на выставке в Берлине.

К сожалению, изобретатель не продолжил работу над ним. "Луцкой-2" так и остался экспериментальным.