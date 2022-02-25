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Рубрика: Власть

Песков: Мы ждали скоординированного ответа Запада на спецоперацию на Украине

Текст: Валентина Егорова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ожидаемой реакцию Запада на начало военной операции на Украине, но в Кремле надеются на нормализацию отношений с партнерами по мере осознания ими вынужденности действий РФ по защите Донбасса.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Отвечая на вопрос, ждали ли российские власти такого ответа от Европы и США на начало военных действия, он сказал: "Ждали".

При этом представитель Кремля считает, что нормализация в отношениях с Западом будет происходить "по мере того, как будет наступать понимание вынужденности этой операции, понимание неизбежности твердых решительных действий со стороны России для обеспечения своей безопасности"​​​. Вопрос о длительности спецоперации Дмитрий Песков переадресовал военным.

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