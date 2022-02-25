Песков: Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Киевом

Россия готова провести переговоры с Украиной в Минске. В составе делегации будут представители министерства обороны, МИД и Кремля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины ", - заметил Песков. Изначально президент России говорил, что цель операции - помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины, напомнил он. А это, собственно, и есть неотъемлемый компонент нейтрального статуса, пояснил пресс-секретарь российского лидера.

"В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", - объявил Песков.

Российский лидер уже переговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который заверил, что готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности и проведения таких переговоров, подчеркнул пресс-секретарь президента.