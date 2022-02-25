Песков: Россия признает президентство Зеленского

Российская сторона признает Владимира Зеленского законным лидером Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, конечно. Зеленский - это президент Украины", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он воздержался от комментариев на тему, чего Москва ожидает от украинского лидера.

Ранее Дмитрий Песков напоминал о сформулированных президентом России Владимиром Путиным вопросах российской стороны, среди которых нейтральный статус Украины и отказ от размещения там стратегических вооружений.