Пять ролей Всеволода Санаева

25 февраля 110 лет со дня рождения Всеволода Санаева - актера невероятно органичного в своей игре, достоверного в любой роли. Всеволод Санаев сыграл более девяноста ролей. Об актерской профессии он начал мечтать сразу после того, как побывал на спектакле "Дядя Ваня", который в родной Санаеву Туле привез гастролировавший там Московский Художественный театр. С тех пор будущий актер начал посещать тульский любительский театр "Серп и молот" в качестве слушателя. А потом будет покорение столицы и сердец миллионов зрителей. "РГ" вспоминает самые интересные роли Всеволода Санаева.

Бородач-лесоруб и музыкант симфонического оркестра ("Волга-волга")

Возможно, это не самые яркие образы, которые Санаев воплотил на экране, но все равно запоминающиеся. Веселый лесоруб, обладающий недюжинными певческими способностями, и музыкант, от которого так и веет оптимизмом. Интересно, что актер за эти роли чуть не заплатил жизнью. Первоначально его наняли в качестве дублера, чья задача была прыгнуть в реку, однако был нюанс - съемки фильма проходили поздней осенью, и вода была очень холодной. А сцену переснимали несколько раз. В одно из "падений" бригада, которая должна была отлавливать Санаева, несколько припозднилась, и актер чуть не утонул. Не будь он чемпионом Москвы по плаванию, то все закончилось бы трагически. Александров, режиссер "Волги-Волги", в награду за терпение и смелость дал актеру две роли в своем фильме, обеспечив тем самым блестящий старт для его кинематографической карьеры.

Ермолай Воеводин ("Ваш сын и брат")

Фото: kinopoisk.ru

Ермолай Воеводин - отец большого семейства, которое к началу событий ленты оказывается разъединено: двое сыновей обосновались в Москве, а один оказался в тюрьме. Лишь четвертый сын и дочь живут с родителями. Герой Санаева - умудренный опытом старик, который может порой показаться грубым, когда он начинает отчитывать детей, однако за этим угадывается его искренне желание воссоединить семью. Фактически Ермолай является центром картины. Он как бы собирает три разрозненные истории скитаний сыновей в единое полотно. Как говорил актер, для него эта роль - лучшая в карьере. Не в последнюю очередь потому, что Шукшин, режиссер "Вашего сына и брата", не пытался сдерживать Санаева, а вместо этого дал тому на полную проявить себя.

Но отношения не всегда были такими безоблачными. Шукшин предложил Санаеву роль в одной из своих картин, однако тот отказался: мол, каков режиссер - и фильм снимает, и сценарий к нему пишет. Позже актер пожалел о своем решении, но, на его счастье, Шукшин с радостью принял Санаева и снял с ним целых три ленты.

Федос Ходас ("Белые росы")

В комедии Игоря Добролюбова ("Осенние сны") Всеволоду Санаеву досталась роль Федоса Ходаса, 80-летнего ветерана труда, который на своем веку прошел через три войны. Впрочем, старость тоже оказалась неспокойной: родную деревню Белые Росы собираются сносить, и всем ее оставшимся обитателям придется покинуть родные дома.

Санаеву удалось передать образ степенного старца, которому уже не так много осталось, однако он не страшится неизбежного. Наоборот, шутя обсуждает с соседом свои будущие похороны и спорит, кто из них "околеет" раньше. Федос Ходос будто знает что-то такое о жизни, что позволяет ему смело "показывать фигу" не только смерти, но и другим жизненным обстоятельствам.

Интересно, что Всеволоду Санаеву и Борису Новикову, сыгравшему соседа Федоса, так понравилось сниматься в этом фильме, что они упрашивали режиссера продлить съемки, добавив новые сцены или пересняв старые.

Сиплый ("Оптимистичная трагедия")

Фото: kinopoisk.ru

Роль матроса Сиплого весьма нехарактерна для Всеволода Санаева. Он почти всегда играл положительных персонажей, крайне благородных и добрых, а тут - палач и правая рука лидера анархистов. К этому добавьте специфический голос, звание "дважды переболевшего венерическими заболеваниями" и "скромные" похвалы себе ("Такой сифилитик лучше здорового контрреволюционера"). Однако Санаеву удается показать, что за этим нелепым образом скрывается прежде всего крайне жестокий и лицемерный человек.

Несмотря на то, что Сиплый - крайне нелицеприятный персонаж, Санаев гордился тем, что смог его сыграть. Как говорили друзья и знакомые, актер всю жизнь мечтал об острохарактерных ролях, и матрос-анархист стал для него настоящим подарком - позволил выйти за границы привычного амплуа, что оценили многие зрители.

Полковник Зорин ("Возвращение "Святого Луки"", "Черный принц", "Версия полковника Зорина")

Полковник Зорин - опытный следователь, которому приходится то искать похищенного "Святого Луку" Франса Халса, то расследовать ограбление ювелирного магазина. Санаев не попытался копировать всезнающего Шерлока или эксцентричного Пуаро. Вместо этого на экране он воплотил обаятельного суперпрофессионала - обладателя аналитического ума, который подмечает любую деталь и рассудочно подходит к каждому делу. При этом герой Санаева - не статическая фигура, с каждым фильмом он развивается, и зритель постепенно узнает, что Зорину обладает неподражаемым чувством юмора.

Полковник так полюбился зрителю, что актеру в реальной жизни приходили мешки с письмами. Причем адресованные не ему, а сыгранному персонажу, и в этих конвертах порой содержались просьбы об юридической консультации.