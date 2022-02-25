Почему Запад столько лет демонстративно не замечал геноцид на Донбассе

Владимир Зеленский призывает Россию к началу мирных переговоров - об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Но, положив трубку, буквально сразу Елисейский дворец объявил о выделении многомиллионных средств Киеву на военные нужды. В этом решении - суть подхода к украинскому кризису европейской дипломатии. В 2014 году главы МИД Германии, Франции и Польши тоже убеждали тогдашнего президента Украины Виктора Януковича сесть за стол переговоров с оппозицией и не использовать против ее боевиков силу.

Тот наивно согласился и буквально на следующий день после получения гарантий от Европы в отношении мирного урегулирования кризиса был вынужден бежать из страны. Это позже мы узнали из западных СМИ, что только США потратили на смену режима в Киеве пять миллиардов долларов, не говоря о масштабных вложениях Евросоюза и отдельных его стран.

Сегодня верить "миролюбивому посредничеству" Макрона в украинском кризисе - себя не уважать. Тем более французский руководитель в своей готовности спасти "шкуру" Зеленского и компании не упомянул о планах Европы и США изменить взгляды на евробезопасность, отказаться от дальнейшего вооружения Украины. Вместо этого Европа под диктовку американцев продолжает сочинять против нашей страны, как им видится, "адовы санкции", чтобы подорвать стабильность в России. Вот и министерство экономики Германии, чей министр входит в партию "Союз-90"/"зеленые", заявляет о готовности выполнить партийную программу (ее на выборах поддержали всего 15 процентов немцев), и отказаться от российского газа, хотя цены на него уже пробили отметку в полторы тысячи долларов за тысячу кубометров. Тот самый печальный случай, описанный русской поговоркой: "Назло маме отморожу уши".

Публичным заявлениям западных политиков об "изоляции" России несть числа. Но отбросив эту словесную шелуху, посмотрим, кто нас собрался изолировать. Япония, Австралия, Америка, страны Евросоюза представляют далеко не большую часть человечества, скажем так: достаточно небольшую его часть. С гораздо большим пониманием ситуации реагируют на действия Москвы в том же Китае. Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь в этой связи заявил: "Китай считает, что дверь к мирному решению украинского вопроса не была полностью закрыта и не должна быть закрыта. В настоящее время, чтобы избежать обострения конфликтов, Китай будет продолжать продвигать мир и переговоры по-своему".

Изоляция, которой громыхает Запад, - это аргумент из "старого" геополитического словаря 20 века, когда западная гегемония могла диктовать свои условия всему миру и наказывать неугодных. Но этот обветшалый словарь давно пришло время выкинуть на помойку. И Москва делает все для этого.

Наши бывшие западные партнеры загоняют себя в "клетку", из которой им будет очень трудно впоследствии выбраться. Потому что игнорировать Россию ни в политическом, ни тем более в экономическом плане никому не удастся. В отличие от вошедших в санкционный раж политиков даже самые критично настроенные в отношении России СМИ это понимают. Приведу несколько рассуждений на эту тему из британской "Дейли телеграф". "Суровая правда состоит в том, что Европа погрузится в кризис через несколько недель, если потоки российского газа будут прекращены с обеих сторон", - пишет издание. И еще одна горькая для Запада пилюля: Украина превращает Россию в продовольственную Саудовскую Аравию, когда Москва будет контролировать 30 процентов мирового экспорта пшеницы и 20 процентов экспорта кукурузы. А еще почти 90 процентов рапсового масла, которое получает Европа из Украины. "Кто знал, что испанский хамон иберика зависит от зерновых кормовых из черноземного пояса украинской степи?", - задается вопросом британское издание.

В том, что Украина вернется в российскую орбиту, кажется, никто на Западе не сомневается. Вопрос лишь в количестве дней, которые на это отводят. Вот и премьер Британии Борис Джонсон спешит предоставить Зеленскому политическое убежище на Альбионе. Если, конечно, у того еще нет вида на жительство в Британии…

Сегодня на Украине речь идет о куда более значимых, чем экономика или мораль, для Запада вещах. С точки зрения нынешней политической элиты Евросоюза и США на кону их существовавшее априори право глобально доминировать в мире, чем они занимались на протяжении последних десятилетий. И чем, разумеется, хотели бы заниматься дальше, попутно уничтожая возникающие иные "центры силы". Постоянно продвигая НАТО на восток, проигнорировав попытки Москвы дипломатически договориться о "правилах игры", США и примкнувшая к Вашингтону Европа в реальности стремились к одному - ближе подобраться к российским границам, чтобы иметь на законных основаниях возможность разместить там вооружения и военные базы. И все это под журчание успокаивающих Москву дипломатических инициатив и необязательных соглашений.

Поэтому сегодня страны ЕС судорожно обещают Украине все новые деньги на оборону, чтобы спасти свой гибнущий под гусеницами российских танков стратегический проект. Отсюда эта колоссальная степень озлобленности западного истеблишмента, уже не знающего, какую еще "карательную меру" придумать, чтобы помешать России "денацифицировать" Украину. Но при этом почти восемь лет демонстративно не замечавшего творившегося геноцида на Донбассе. Тот факт, что эти угрозы наносят не меньший, а возможно и больший ущерб самой Европе, лишают ее рабочих мест, рынков сбыта, никого из нынешних руководителей Евросоюза не волнует. Они убеждены: их сокровенная мечта и дальше ослаблять Россию с помощью "украинской карты" доживает последние дни.

Сегодня на Украине речь идет о куда более значимых, чем экономика или мораль, для Запада вещах

А что дальше? Как Запад намерен выходить из той дипломатической "тюремной камеры", в которой он запер себя сам, вводя рестрикции против Москвы? Судя по заявлениям из Европы и из-за океана, об этом мало кто задумывается. Все заняты одним - спасением на словах президента Зеленского, которого, на самом деле, они уже "похоронили" как политическую фигуру.

Россия сохраняет на столе переговоров свои предложения по всеобъемлющей системе европейской безопасности, которая необходима Европе в не меньшей степени, чем нам. Но разговор на эту тему больше не будет, как прежде, формальным, из пустого в порожнее.

Между тем

Как сообщает ТАСС, в литовской столице участники акции в поддержку Украины избили российского дипломата. Это произошло возле здания посольства РФ в Литве сообщили в российской дипмиссии. "Подробнее прокомментировать инцидент не можем, так как ведется следствие", - пояснили в посольстве. При этом, полиция Вильнюса утверждает, что подозреваемый в нападении на дипломата был задержан.