Посол РФ Антонов: Россия ответит на высылку российского дипломата из США

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал сообщения американских СМИ о высылке советника-посланника российского посольства Сергея Трепелкова.

По его словам, действительно была получена нота госдепартамента США об объявлении советника-посланника "персоной нон грата". Это было сделано якобы в ответ на высылку РФ заместителя американского посла в Москве Барта Гормана.

Российской стороной была предпринята масса усилий, чтобы остановить навязываемую американцами эскалацию, говорится в заявлении Антонова, опубликованном на официальной странице посольства в Facebook. Однако ответом стал категорический отказ и угроза арестовать дипломата, если он хотя бы на день задержится в Вашингтоне. "Коллеги расхлебывают то, что сами же и заварили", - отметил Антонов.

Посол подчеркнул, что новая высылка расценена, как очередной недружественный шаг, нацеленный на сокращение российского дипломатического присутствия в США. "Наши ответные меры - предсказуемы", - заключил Антонов.