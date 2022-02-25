Постпред России при ЕС: "Северный поток 2" - это "спящая красавица"

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью изданию Euractiv назвал "спящей красавицей" проект газопровода "Северный поток-2".

Отвечая на ремарку издания, что СП-2 мертв, Чижов предпочел назвать его "спящей красавицей". "Этот проект не мертв, никто, кроме немецкого правительства не говорит, что он мертв, - указал российский дипломат. - Он приостановлен. Но кто будет страдать из-за этого? Россия найдет других покупателей на свой газ".

По словам Чижова, вопросы энергопоставок - это сфера, где высока взаимозависимость России и Евросоюза. А СП-2, указал дипломат, не является чисто российским проектом и российской собственностью.