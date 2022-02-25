Постпред России при ЕС: Территории ДНР и ЛНР будут расширены до изначального размера областей

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью изданию Euractiv указал, что целью российской военной операции является восстановление территории ДНР и ЛНР.

Чижов указал, что никакого вторжения России на Украину нет, речь идет о военной операции по принуждению к миру. По его словам, российские войска не планируют "навсегда оставаться на Украине", а покинут территорию страны после завершения операции. Чижов заверил, что у Москвы нет намерений захватывать территорию Украины, но ДНР и ЛНР будут восстановлены в их изначальных пределах.

В отношении судьбы президента Украины Владимира Зеленского постпред России при ЕС выразил надежду, что он останется жив в ходе военной операции, поскольку ему еще предстоит трибунал. Чижов подчеркнул, что новое руководство Украины определится, какие обвинения выдвинуть Зеленскому в ходе судебного разбирательства.