Правительство поддержит производителей микроэлектроники

Введенные США санкции, как предполагается, могут оказать влияние на российский рынок радиоэлектронной промышленности. В Минпромторге сообщили, что готовы к любому развитию событий. Отечественным производителям пообещали всестороннюю поддержку. Эксперты при этом убеждены, что обычных потребителей санкции никак не затронут.

К высокотехнологичным продуктам, которые могут оказаться под ограничениями, относят полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, технику для информационной безопасности, лазеры и датчики, используемые в "оборонной, аэрокосмической и морской промышленности". Правительство с 2014 года реализует сразу несколько программ, касающихся импортозамещения в сфере IT-оборудования.

"Выстроены все алгоритмы ответов на вызовы, которые могут возникать и как следствие нарушения по объективным причинам глобальных цепочек поставок, и в результате введения санкций. Созданы и работают как системные, так и отраслевые меры поддержки российских производителей", - заявили "РГ" в минпромторге. При необходимости могут быть найдены решения по импортозамещению любой номенклатуры, подчеркнули в министерстве и добавили, что государство не пожалеет сил и средств для поддержки отечественных производителей.

Россия сможет заместить импорт любой номенклатуры высокотехнологичного оборудования, если возникнет такая необходимость в результате санкций

О сокращении зависимости от иностранных производителей заявил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, цели импортозамещения в целом ряде отраслей уже достигнуты.

"Эта зависимость последние годы планомерно сокращалась. Главная цель, которая преследовалась на фоне постоянно продолжающихся новых и новых санкций, была в том, чтобы обеспечить в случае необходимости полное самообеспечение и полное импортозамещение. Во многом эта цель достигнута", - сообщил он.

В области телекоммуникаций для индустрии ничего не изменилось, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, здесь Россия "продолжает идти по китайскому пути и сотрудничать с китайскими компаниями".

Существенные угрозы могут возникнуть для систем искусственного интеллекта (ИИ), а сотрудничество в этой области может быть закрыто. "Это неизбежно в силу той важной роли, которую ИИ играет в идущей четвертой промышленной революции", - предполагает председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

При этом эксперты особо отмечают, что санкции не затрагивают обычных пользователей, а сложившийся на рынке ажиотаж вызван общей неопределенностью и скачками курсов валют.

"Никакого запрета на бытовую электронику нет, так что и рисков для частных лиц нет", - говорит Муртазин.

Не видит рисков для гражданских областей и Клименко. По его словам, при введении любых санкций всегда делаются исключения для таких областей, как образование, медицина, космос.

"Россия еще со времен СССР всегда находилась под технологическими ограничениями со стороны наших зарубежных "коллег": KOKOM, поправка Джексона-Вэника, санкции за воссоединение с Крымом. Обычно ограничения касались оборонных технологий и соблюдались достаточно строго. Для мирных задач: образование, медицина, мирный космос - почти всегда делались исключения. Вряд ли новые ограничения будут выходить за привычные для всех рамки", - отмечает он.

Что касается цен в рознице, то пока об их повышении на 30% официально заявила только сеть DNS. По словам главы компании Дмитрия Алексеева, "мы оказались в новом мире, где помимо роста курса введены технологические санкции, и пока непонятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров".

В "М.Видео-Эльдорадо" "РГ" сообщили, что не планируют "напрямую перекладывать курсовую динамику в цены".

Эксперты особо отмечают, что санкции не затрагивают обычных пользователей, а скачки цен вызваны ажиотажным спросом и изменениями курсов валют

В сети "Ситилинк" отметили, что фиксируют изменение цены на рынке, так как бытовая техника и электроника наиболее подвержены колебаниям курсов валют. А в сети "Связной" сообщили, что не готовы говорить о каком-то общем по всему рынку росте цен.

"Безусловно, изменение курсовой разницы вносит существенный вклад в ценообразование, но сейчас мы не фиксируем какой-то определенный процент роста цен", - сообщил Алексей Вуколов, старший вице-президент по коммерческой и операционной деятельности компании "Связной".

В то же время источники на рынке отмечают, что уже сейчас часть поставщиков объявила об ограничениях поставок и пересмотре цен. И в ближайшем будущем можно ожидать роста стоимости электроники и бытовой техники от 10 до 30%. Это связывают с нестабильностью курсов валют и необходимостью рассчитываться с производителями в долларах и евро.