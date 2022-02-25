Премьер Беларуси призвал страны ЕАЭС к совместному созданию технологий

Выработку единого курса для снижения негативного эффекта от внешнего давления намерены выработать страны Евразийского экономического союза, констатировал 25 февраля белорусский премьер-министр. Об этом Роман Головченко заявил журналистам по итогам состоявшегося в столице Казахстана двухдневного заседания межправсовета.

По его словам, коллеги по союзу детально анализируют риски, связанные с санкционным давлением, и думают над тем, какие меры можно применить на коллективном уровне. "Пока этот процесс не закончен. Но у наших партнеров есть понимание, что ситуация может меняться динамично и мы должны быть готовы коллективно отвечать. Важно секьюритизировать национальные риски в рамках союза через нахождение путей, которые не позволят санкциям и давлению быть эффективными", - полагает Головченко.

Говоря о перспективах многосторонних отношений, он подчеркнул, что в ЕАЭС нужно переходить от снятия барьеров к совместному созданию технологий и продуктов. Он уточнил, что хотя минувший год выдался непростым, "внутренняя торговля в союзе выросла больше чем на треть, внешняя - на 60 процентов. А объем взаимной торговли составил $72 млрд".

По словам Головченко, на встрече в Нур-Султане главы правительств пришли к общему мнению, что новая стадия развития союза предполагает выход на реализацию новых совместных проектов, которые будут создавать добавленную стоимость во всех государствах-членах. "Все уже осознали, что давление на наши страны будет нарастать. Эффективным инструментом противодействия санкциям является обеспечение собственной экономической независимости в технологиях, товарах. Нужно реализовывать новые совместные проекты, создавать союзные технологии, продукты, снижать нашу зависимость от импорта из-за рубежа", - отметил премьер-министр.

Кроме того, сообщает БЕЛТА, главы правительств стран ЕАЭС обсуждали реализацию проекта "Евразийский агроэкспресс", наращивание инвестиций, налогообложение электронной торговли.