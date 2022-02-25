Премьер: Грузия не присоединится к экономическим санкциям Запада против РФ

Власти Грузии решили не следовать примеру ряда западных стран и не будут вводить санкции против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом, как передает портал newsgeorgia.ge, объявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"Мы ознакомились с действиями наших международных партнеров, которые последовали после начала военных действий на Украине. Я имею в виду введение экономических и финансовых санкций. Я хочу четко и однозначно заявить, что Грузия с учетом наших национальных интересов не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях", - отметил Гарибашвили.

Как подчеркнул премьер, подобные шаги только навредят самой Грузии и ее жителям. По словам Гарибашвили, именно он несет ответственность за внутреннюю и внешнюю политику, поэтому он не может допустить подобного.

В комментариях к этим новостям читатели уже отметили, что "грузинские власти в кое-то веки приняли разумное решение".