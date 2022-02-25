Президент Эстонии выступил за сохранение диалога с Россией

Президент Эстонии Алар Карис выступил за сохранение диалог с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала ETV.

"В один момент война закончится, и тогда нужно сесть за стол переговоров или в другом формате начать думать, как жить дальше. Это означает, что дипломатия должна работать и сейчас", - указал глава государства.

Ранее МИД Эстонии в отличие от некоторых внешнеполитических ведомств других стран не стал ограничивать выдачу виз россиянам. Как подчеркнули в Таллине, все граждане России, имеющие законные основания для пребывания в Эстонии, сохранят это право.