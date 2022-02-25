Новости

Захарова: В отношениях России и Запада близка точка невозврата 00:24
Захарова: Раздача Киевом оружия - это конец 00:15
Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР 00:06
"Врачи без границ" прекращают работу на Украине 00:00
Шефа немецкой разведки эвакуировали из Киева с помощью спецназа 25.02.2022
Джабаров негативно оценил санкции против руководства России 25.02.2022
Захарова: Киев отказывается от переговоров и просит перенести их 25.02.2022
Мосбиржа будет проводить торги иностранными акциями только по вечерам 25.02.2022
Захарова: Может, Лондон себе что-нибудь отморозил? 25.02.2022
Слуцкий обвинил Совет Европы в работе "по американским шаблонам" 25.02.2022
Процесс вступления России в ОЭСР прекращен 25.02.2022
"Аэрофлот" отменил все рейсы в Лондон и Дублин до 23 мая 25.02.2022
Глава ЛНР гарантировал украинским военным возвращение домой 25.02.2022
США не будут вводить санкции против нефтегазового сектора РФ 25.02.2022
ЦБ зафиксировал рейтинги российских банков от международных агентств 25.02.2022
Следственный комитет России возбудил новые дела по фактам обстрелов в ДНР и ЛНР 25.02.2022
Столтенберг: НАТО продолжит поставлять оружие Украине 25.02.2022
Постпред России при ЕС: "Северный поток 2" - это "спящая красавица" 25.02.2022
В РФ начался отбор банков для кредитования участников СЭЗ в Крыму 25.02.2022
В Госдуме объяснили, в каком случае в РФ снимут ограничения с Facebook 25.02.2022
Сербия не будет вводить санкции против России 25.02.2022
Сильная гололедица продлила "желтый" уровень погодной опасности в Москве 25.02.2022
Захарова: Без демилитаризации и денацификации Украины переговоры безрезультатны 25.02.2022
Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией 25.02.2022
Рублев вышел в финал турнира в Дохе 25.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
25.02.2022 23:08
Рубрика: В мире

Процесс вступления России в ОЭСР прекращен

Текст: Иван Сысоев

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приняла решение прекратить процесс принятия в нее России, сообщается в заявлении организации. Мероприятия по вступлению России в ОЭСР приостановлены с 2014 года.

ОЭСР также приняла решение о закрытии московского офиса организации, а также больше не приглашать представителя России на встречи на министерском уровне. Кроме того, организация откажется от всех проектов, которые финансировались Россией в добровольном порядке.

ОЭСР - международная организация, целью которой является выработка международных стандартов и рекомендаций по совершенствованию государственной социальной, экономической и экологической политики. В 2007 году Россия получила приглашение к началу официальных переговоров по вступлению в организацию, однако в 2014 году переговорный процесс был временно приостановлен.

США не будут вводить санкции против нефтегазового сектора РФ
В мире Европа

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Путин выступил на Совбезе с последними данными по спецоперации на Украине. Главное
Следственный комитет России возбудил новые дела по фактам обстрелов в ДНР и ЛНР
Захарова: Киев отказывается от переговоров и просит перенести их
В Госдуме объяснили, в каком случае в РФ снимут ограничения с Facebook
Они защищают Родину. В "РГ" премьера документального фильма о войне в Донбассе
Почему 16 февраля станет памятной датой в истории международных отношений