Процесс вступления России в ОЭСР прекращен

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приняла решение прекратить процесс принятия в нее России, сообщается в заявлении организации. Мероприятия по вступлению России в ОЭСР приостановлены с 2014 года.

ОЭСР также приняла решение о закрытии московского офиса организации, а также больше не приглашать представителя России на встречи на министерском уровне. Кроме того, организация откажется от всех проектов, которые финансировались Россией в добровольном порядке.

ОЭСР - международная организация, целью которой является выработка международных стандартов и рекомендаций по совершенствованию государственной социальной, экономической и экологической политики. В 2007 году Россия получила приглашение к началу официальных переговоров по вступлению в организацию, однако в 2014 году переговорный процесс был временно приостановлен.