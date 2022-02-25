Пушилин: Давшие согласие не воевать украинские военные смогут вернуться домой

Украинские военные, попавшие в плен, могут вернуться домой в случае подписания согласия не принимать участие в боевых действиях. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Что касается обеспечения питанием и другим необходимым, то это все предоставляется. После того, как они подписывают согласие не принимать участие в боевых действиях, то есть для них на этом война заканчивается, и дальше они уже непосредственно после окончания боевых действий смогут вернуться к своим семьям. Это наши обязательства", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Спецоперация в Донбассе началась после признания Владимиром Путиным суверенитета ДНР и ЛНР. По словам президента, это решение было принято для обеспечения мира в республиках. В Минобороны РФ заявили, что гражданскому населению ничего не угрожает, потому что вооруженные силы РФ наносят удары только по украинским объектам военной инфраструктуры, объектам ПВО и военным аэродромам.