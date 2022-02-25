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25.02.2022 18:05
Рубрика: Власть

Путин: Основные боестолкновения на Украине идут с отрядами националистов

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин на Совбезе обсудил проведение спецоперации на Украине. Президент заявил, что основные боестолкновения российской армии происходят не с регулярными частями Вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями.

"Которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид в Донбассе и кровь мирных граждан народных республик. Кроме того, националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но по сути играют роль заградотрядов", - подчеркнул Путин.

Он также рассказал, что, по имеющейся информации, "бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков".

Президент РФ призвал украинцев брать власть в свои руки, не позволять бандеровцам использовать себя в качестве живого щита.

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