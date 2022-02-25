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25.02.2022 16:08
Рубрика: Экономика

Путин подписал закон об эксперименте по налоговой "упрощенке"

Текст: Анастасия Селиванова
В четырех регионах России с лета этого года пятилетний эксперимент по переходу малого и микробизнеса на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Ожидается, что эксперимент стартует 1 июля этого года и завершится в конце 2027 года на территории Москвы, Татарстана, Московской и Калужской областей, в нем смогут принять участие все предприятия и индивидуальные предприниматели, чей годовой доход составляет менее 60 млн рублей, а число наемных работников - максимум пять человек.

Налогоплательщики, которые захотят участвовать в эксперименте, должны будут подать через личный кабинет на сайте ФНС заявление о переходе на "упрощенку" с указанием выбранного объекта налогообложения - "доходы" или "доходы, уменьшенные на величину расходов", и тогда для них начнет действовать ставка 8% или 20% соответственно, а ставка страховых взносов обнулится.

В Минфине поясняли, что также принимаются поправки в Бюджетный кодекс, которые помогут регионам, участвующим в эксперименте, избежать выпадающих доходов. Также ряд изменений вносится в Налоговый кодекс для функционирования эксперимента.

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