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25.02.2022 18:12
Рубрика: Власть

Путин призвал украинских военных брать власть в свои руки

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ снова обратился к военнослужащим вооруженных сил Украины.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
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"Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей и ваших жен, стариков в качестве живого щита, берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - сказал он.

По словам президента РФ, "бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков". Путин указал на то, что таким образом они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам.

"По сути, они действуют также, как и террористы во всем мире, - прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения", - подчеркнул президент РФ. Он также добавил, что ему достоверно известно, что происходит это по рекомендации иностранных консультантов. "Прежде всего, американских советников", - уточнил Путин.

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