Подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС

Подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под полный контроль территорию Чернобыльской атомной электростанции. Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, совместная охрана энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС проводится российскими десантниками и военными из отдельного батальона охраны атомных электростанций Украины. Об этом с украинским батальоном охраны была достигнута договоренность.

Конашенков отметил, что в районе Чернобыльской АЭС радиоактивный фон сейчас в норме. Кроме того, персонал атомной станции обслуживает объекты в обычном режиме, сотрудники отслеживают радиоактивную обстановку.

Генерал подчеркнул, что действия российских десантников и украинских военных дают гарантию от проникновения на АЭС террористических групп. "Украинские националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации", - подчеркнул Конашенков.