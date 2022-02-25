Белгородцам помогут восстановить разрушенные во время обстрелов дома и постройки. В правительстве региона опубликовали официальное обращение руководителя области Вячеслава Гладкова. Он отметил, что ревизию повреждений уже провели.

- Всего повреждено семь домов, - рассказал он по итогам заседания штаба. - Еще в нескольких домах - небольшие повреждения во дворах.

Хозяевам некоторых домов пришлось на время переехать в гостиницы. Глава региона не назвал сумму, которая потребуется для восстановления жилья, а также отметил, что свою помощь пострадавшим белгородцам предложили представители белгородского бизнес-сообщества. Пресс-секретарь главы региона уточнил, что вопрос финансирования еще прорабатывается.

Помимо этого, как отметил Вячеслав Гладков, в регионе намерены попросить помощь из федерального бюджета на восстановление поврежденного дорожного покрытия.