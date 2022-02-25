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25.02.2022 23:20
Рубрика: Экономика

Деловая активность в Москве поднялась выше, чем была до пандемии

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 411(86891)
Москва полностью преодолела последствия первых лет пандемии: и по сбору налогов, и по уровню промышленного производства она опередила большинство регионов. "Показатели не только восстановились, но даже преодолели докризисный уровень", - заявила руководитель управления Федеральной налоговой службы по Москве Марина Третьякова.

Она привела цифры: в частности, рост промышленного производства по сравнению с первым годом пандемии составил 36,6 процента - это в несколько раз выше, чем в целом по России. `Еще один важный показатель "здоровья" экономики - налог на добавленную стоимость. В прошлом году Москва перечислила в федеральный бюджет по этой статье 1,227 триллиона рублей, в то время как в 2020-м - 1,082, а в допандемийном 2019-м - 1,104 триллиона. Не менее важен для здоровой экономики и рост зарплат, в январе-ноябре 2021 года они выросли у москвичей на 9,7 процента.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"Это отражается на динамичном росте налога на доходы физических лиц, формирующего почти половину городского бюджета, - отметила Марина Третьякова. - В отчетном периоде поступления налога на физических лиц составили более 1,4 триллиона, из которых 51 миллиард зачислен в федеральный бюджет и предназначен на лечение детей с тяжелыми заболеваниями". Безработица же в столице стала минимальной - ее официальный уровень составляет 0,5 процента от всего трудоспособного населения.

О росте деловой активности говорят и другие налоговые поступления. По одной только "упрощенке", которой активно пользуются малые и средние предприниматели, отчисления по сравнению с 2019 годом выросли с 112,8 миллиарда до 157,2 миллиарда. А отчисления по налогу на профессиональный доход, который платят самозанятые, увеличились за последний год в четыре раза - с 1,2 до 4,8 миллиарда. Рост поступлений налогов во многом связан с тем, что их просто стало проще платить. Примечательно, что активно пошли в рост в столице самые пострадавшие от пандемии отрасли: туриндустрия и сфера красоты. Растут отчисления от фитнес-клубов, парикмахерских, маникюрных салонов. Однако, по статистике городского департамента финансов, больше всего платежей поступило от торговых организаций - 175 миллиардов рублей. Предприятия, которые занимаются недвижимостью, заплатили 92,8 миллиарда рублей, строительная отрасль - 64,1, ИТ-сектор - 54,2, обрабатывающая промышленность - 46,2 миллиарда рублей. Оздоровление экономики во многом происходит благодаря пакетам антикризисных мер поддержки. Они действовали в 2020-м, и значительная часть перешла и на 2021-й.

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