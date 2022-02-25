Доследственная проверка проходит по факту инцидента на востоке Москвы

Следственный комитет Российской Федерации по городу Москве организовал доследственную проверку по факту инцидента в квартире на востоке столицы. Об этом сообщает сайт ведомства.

Напомним, что 25 февраля 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по 5-му проезду Подбельского в городе Москве, произошел хлопок и частичное обрушение стен квартиры. Предварительно установлено, что в результате инцидента пострадал проживающий в квартире мужчина, который пытался покончить жизнь самоубийством. Он госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь.

В настоящее время оперативные службы города работают на месте происшествия, специалистами утечек газа не обнаружено, газовое оборудование работает исправно. Также на место происшествия выехали следователи и криминалисты столичного Следственного комитета. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.