Колонна с "Ярсами" выдвинулась в Подмосковье для подготовки к параду

Механизированная колонна парадного расчета пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" совершает марш из пункта постоянной дислокации в городе Тейково Ивановской области на подмосковный полигон Алабино. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что маршрут колонны проходит по федеральной трассе М7, затем по МКАД. Общая протяженность маршрута - более 400 километров.

"Ярсы" примут участие в параде на Красной площади 9 мая. В военном ведомстве напомнили, что в январе и феврале в ракетном соединении были проведены подготовка и контрольные занятия с личным составом экипажей парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

"После приема зачетов по специальной подготовке, вождению на автодроме пусковых установок ПГРК "Ярс" в колонне комиссия командования РВСН и Владимирского ракетного объединения приняла решение о допуске военнослужащих к участию в подготовке к параду", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военном параде на Красной площади в Москве начиная с 2008 года.