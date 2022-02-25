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25.02.2022 10:23

На Нововоронежской АЭС приняты дополнительные меры безопасности

Нововоронежская атомная станция - важное стратегическое предприятие, находящееся под особой охраной. В настоящее время приняты дополнительные меры по усилению защиты и обеспечению безопасной работы Нововоронежской АЭС.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Энергоблоки № 4, 5, 6 и 7 НВ АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков нет.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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