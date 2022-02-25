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Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: В Москве принимают заявки на участие в программе развития стартапов

Текст: Любовь Проценко

Агентство инноваций Москвы открывает прием заявок на участие в третьем наборе программы по поддержке технологичного предпринимательства StartHub.Moscow. Подать заявку можно до 10 апреля. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Список резидентов, отобранных экспертным советом, будет опубликован 24 мая. Заммэра рассказала: "Программа стартует 1 июня, она рассчитана на пять месяцев. 120 компаний-участников ждет интенсивный образовательный курс. Наставники и эксперты расскажут, как развить бизнес и вывести его на новый уровень. По итогам обучения выпускники презентуют свои проекты инвесторам, представителям корпораций и города".

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Резидентам предоставят доступ к площадке технохаба на "Красном Октябре". Там можно воспользоваться коворкингом, залами для выступлений и провести деловые встречи. Кроме того, предприниматели смогут наладить связи с инвесторами и представителями крупных компаний в рамках бизнес-завтраков и других тематических мероприятий. Присоединиться к программе смогут предприниматели с готовым проектом или минимально жизнеспособным продуктом (MVP), а также стартапы, у которых есть и команда, и MVP, но пока нет продаж (стадия pre-seed). Это позволит им найти покупателей и наладить бизнес. К участию приглашают также компании с проектами, где есть команда, продукт и продажи (seed-стадия).

По итогам 2021 года выручка участников двух предыдущих потоков выросла в среднем в три раза. Среди резидентов StartHub.Moscow 111 компаний показали рост выручки, 64 из них - в несколько раз. Участники уже привлекли 970 миллионов рублей, 10 проектов впервые вышли на зарубежные рынки стран СНГ и других государств. Кроме того, резиденты подписали 20 соглашений о разработке совместных продуктов участниками программы.

Справка РГ

Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.

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