По делу Навального допросили большинство свидетелей

Новости

"Аэрофлот" отменил все рейсы в Лондон и Дублин до 23 мая 22:39
Глава ЛНР гарантировал украинским военным возвращение домой 22:39
США не будут вводить санкции против нефтегазового сектора РФ 22:37
ЦБ зафиксировал рейтинги российских банков от международных агентств 22:20
Следственный комитет России возбудил новые дела по фактам обстрелов в ДНР и ЛНР 22:17
Столтенберг: НАТО продолжит поставлять оружие Украине 21:56
Постпред России при ЕС: "Северный поток 2" - это "спящая красавица" 21:35
В РФ начался отбор банков для кредитования участников СЭЗ в Крыму 21:15
В Госдуме объяснили, в каком случае в РФ снимут ограничения с Facebook 21:11
Сербия не будет вводить санкции против России 21:00
Сильная гололедица продлила "желтый" уровень погодной опасности в Москве 20:57
Захарова: Без демилитаризации и денацификации Украины переговоры безрезультатны 20:42
Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией 20:41
Рублев вышел в финал турнира в Дохе 20:15
Суд арестовал девушку, бросившую коктейль Молотова в полицейских 20:12
В Подмосковье отменена часть антиковидных ограничений 19:52
Чехия вслед за Польшей закроет небо для российских авиакомпаний 19:43
В Одессе введен комендантский час 19:36
"Манчестер Юнайтед" разорвал контракт с "Аэрофлотом" 19:35
S7 Airlines временно отменила рейсы в ряд городов Европы 19:34
ВДНХ отменила масленичные гуляния 19:33
МОК призвал не использовать флаги России и Беларуси на спортивных соревнованиях 19:31
Военных железнодорожников ЗВО отправили на реконструкцию БАМа 19:30
Двое граждан ДНР погибли в результате обстрелов Донецка 19:26
Пять русских школ в Таджикистане успеют открыть в 2022 году 19:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
25.02.2022 22:50
Рубрика: Происшествия

По делу Навального допросили большинство свидетелей

Текст: Иван Егоров (Покров)
Российская газета - Федеральный выпуск № 411(86891)
Во Владимирской области прошло пятое выездное заседание Лефортовского суда по новому делу Алексея Навального.

Несмотря на то, что процесс проходит на территории исправительной колонии N2, - он остается абсолютно открытым для журналистов. Правда, похоже, что многие СМИ постепенно теряют интерес к якобы громкому "закрытому" процессу. Если в первый день заседания в колонию в Покрове приехали более 90 журналистов, то в пятый день вместе с корреспондентом "РГ" в зале трансляции осталось лишь 10 представителей СМИ.

Напомним, что в новом процессе слушается объединенное дело об особо крупном мошенничестве со средствами своих же сторонников и неуважении к суду. Основное обвинение касается 4 эпизодов хищения пожертвований из "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК - организация-иноагент, признанная экстремистской, запрещена в РФ и ликвидирована по решению суда).

В прошлом году на процессе по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, который проходил в Бабушкинском суде, Навальный неоднократно оскорблял судью, прокурора и участников процесса. В пятницу в суде дали показания два очередных свидетеля, которых вызывала сторона обвинения.

Первым выступил Евгений Ходенок. Оказалось, что свидетель - это судебный пристав, который нес службу во время прошлогоднего процесса по делу о клевете Навального на ветерана в Бабушкинском суде. Ходенок вспомнил, что подсудимый во время процесса оскорблял и унижал судью Веру Акимову, называя ее оберштурмбаннфюрером. А еще он слышал, как Навальный называл ветерана Игната Артеменко куклой с орденами, а его внука - торговцем дедом.

Потерпевший жертвователь объяснил, почему написал заявление на Навального

Вторым выступил конвойный Иван Александров. Свидетель рассказал, что подсудимый в Бабушкинском суде хамил судье и постоянно снимал маску. В то же время, по его словам, во время конвоирования из СИЗО - в суд и обратно - вел себя спокойно и даже тихо.

В отличие от выступлений предыдущих свидетелей, которых Навальный буквально допрашивал с пристрастием, к приставу и конвоиру у него вопросов не оказалось.

Напомним, что в прошлом году во время дела о клевете была небольшая надежда, что Навальный хотя бы в последнем слове извинится перед ветераном. Но блогер остался верен себе - ни слова или даже намека на извинение от него не прозвучало.

Ожидается, что на следующей неделе Лефортовский суд Москвы перейдет к прениям сторон

"Лицемеры вы и негодяи", - обратился Навальный со своим последним словом к суду, но не конкретизируя, к кому именно. После этого он несколько раз то и дело переходил на личность прокурора, опять оскорблял ветерана и внука, который, с его слов, якобы "монетизировал деда". И в итоге, заканчивая выступление, заявил судье и прокурору: "Вы будете гореть в аду". Впрочем, как выяснилось чуть позже, наговорил тогда блогер не только на приговор и штраф в 850 тысяч рублей за клевету, но и на новое дело о неуважении к суду.

В пятницу после допроса свидетелей гособвинитель Генпрокуратуры Надежда Тихонова продолжила зачитывать доказательства стороны обвинения по делу о мошенничестве. В основном речь шла о многочисленных выписках по движению денег на банковских счетах Навального, его супруги и соратников.

Процесс Лефортовского суда в ИК N2 в Покрове продолжится в понедельник 28 февраля. Ожидается, что на следующей неделе будет закончен допрос свидетелей и стороны перейдут к прениям.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Путин выступил на Совбезе с последними данными по спецоперации на Украине. Главное
В Госдуме объяснили, в каком случае в РФ снимут ограничения с Facebook
Захарова: Без демилитаризации и денацификации Украины переговоры безрезультатны
Российские ВДВ вместе с батальоном охраны Украины защитят АЭС от терактов
Личный опыт: Как бабушку пытались обмануть мошенники и что из этого вышло
СК возбудил дело по факту обнаружения на Донбассе останков 295 гражданских лиц