По делу Навального допросили большинство свидетелей

Во Владимирской области прошло пятое выездное заседание Лефортовского суда по новому делу Алексея Навального.

Несмотря на то, что процесс проходит на территории исправительной колонии N2, - он остается абсолютно открытым для журналистов. Правда, похоже, что многие СМИ постепенно теряют интерес к якобы громкому "закрытому" процессу. Если в первый день заседания в колонию в Покрове приехали более 90 журналистов, то в пятый день вместе с корреспондентом "РГ" в зале трансляции осталось лишь 10 представителей СМИ.

Напомним, что в новом процессе слушается объединенное дело об особо крупном мошенничестве со средствами своих же сторонников и неуважении к суду. Основное обвинение касается 4 эпизодов хищения пожертвований из "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК - организация-иноагент, признанная экстремистской, запрещена в РФ и ликвидирована по решению суда).

В прошлом году на процессе по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, который проходил в Бабушкинском суде, Навальный неоднократно оскорблял судью, прокурора и участников процесса. В пятницу в суде дали показания два очередных свидетеля, которых вызывала сторона обвинения.

Первым выступил Евгений Ходенок. Оказалось, что свидетель - это судебный пристав, который нес службу во время прошлогоднего процесса по делу о клевете Навального на ветерана в Бабушкинском суде. Ходенок вспомнил, что подсудимый во время процесса оскорблял и унижал судью Веру Акимову, называя ее оберштурмбаннфюрером. А еще он слышал, как Навальный называл ветерана Игната Артеменко куклой с орденами, а его внука - торговцем дедом.

Вторым выступил конвойный Иван Александров. Свидетель рассказал, что подсудимый в Бабушкинском суде хамил судье и постоянно снимал маску. В то же время, по его словам, во время конвоирования из СИЗО - в суд и обратно - вел себя спокойно и даже тихо.

В отличие от выступлений предыдущих свидетелей, которых Навальный буквально допрашивал с пристрастием, к приставу и конвоиру у него вопросов не оказалось.

Напомним, что в прошлом году во время дела о клевете была небольшая надежда, что Навальный хотя бы в последнем слове извинится перед ветераном. Но блогер остался верен себе - ни слова или даже намека на извинение от него не прозвучало.

Ожидается, что на следующей неделе Лефортовский суд Москвы перейдет к прениям сторон

"Лицемеры вы и негодяи", - обратился Навальный со своим последним словом к суду, но не конкретизируя, к кому именно. После этого он несколько раз то и дело переходил на личность прокурора, опять оскорблял ветерана и внука, который, с его слов, якобы "монетизировал деда". И в итоге, заканчивая выступление, заявил судье и прокурору: "Вы будете гореть в аду". Впрочем, как выяснилось чуть позже, наговорил тогда блогер не только на приговор и штраф в 850 тысяч рублей за клевету, но и на новое дело о неуважении к суду.

В пятницу после допроса свидетелей гособвинитель Генпрокуратуры Надежда Тихонова продолжила зачитывать доказательства стороны обвинения по делу о мошенничестве. В основном речь шла о многочисленных выписках по движению денег на банковских счетах Навального, его супруги и соратников.

Процесс Лефортовского суда в ИК N2 в Покрове продолжится в понедельник 28 февраля. Ожидается, что на следующей неделе будет закончен допрос свидетелей и стороны перейдут к прениям.