Столичный СК запросил арест женщины, кинувшей в полицейских "коктейль Молотова"

Старший помощник руководителя следственного управления СК по Москве Юлия Иванова заявила, о том, что следователь просит об аресте женщины.

И добавила, что гражданка обвиняется в угрозе применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции в центре Москвы. Это статья 318 Уголовного кодекса.

Напомним, вечером 24 февраля девушка 1999 года рождения, участвовавшая в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью.

На допросе девушка признала вину частично, и пояснила, что "изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь".

Следствие проверит эти слова.