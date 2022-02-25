Суд арестовал девушку, бросившую коктейль Молотова в полицейских

Тверской суд Москвы заключил под стражу девушку, бросившую в правоохранителей коктейль Молотова во время несогласованной акции в Москве в четверг, сообщает РИА Новости.

"Тверским районным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Левашовой А​​​.М.", - сказала собеседница агентства.

Напомним, вечером 24 февраля эта девушка, участвуя в несанкционированном мероприятии вблизи Пушкинской площади, кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью.

На допросе девушка, как ранее сообщалось, признала вину частично.