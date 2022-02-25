Торговые сети в Москве присоединились к сбору товаров и продуктов для беженцев из Донбасса

"Азбука вкуса", "Магнит", "Дикси" и другие, в общей сложности более десяти торговых сетей столицы присоединились к сбору помощи беженцам из Донбасса. Об этом сообщил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

"Уже более 900 горожан посетили центр гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из республик Донецка и Луганска. В день порядка 300-400 человек к нам приходят. 11 крупных компаний, в том числе торговые сети "Азбука вкуса", "Магнит" и "Дикси", присоединились к акции в Москве и привезли партии гуманитарной продукции", - рассказал Левит.

Привозят москвичи продукты питания с длительным сроком хранения в расчете на то, чтобы они могли доехать до получателей. В данный момент горожане и компании-участники акции доставили уже более 43 тысяч товаров, больше четырех тонн продуктов и тысячу литров воды.

Доставляют в пункты сбора так же канцтовары, постельное белье и средства личной гигиены. "Кроме того, горожане очень радушны и приносят для беженцев коврики для дома, домашние тапочки, одна компания привезла сразу 3 тысячи зубных щеток. А одна девочка передала для детей беженцев 12 кукол", - Александр Левит.

Глава ресурсного центра уточнил, что для беженцев принимаются невскрытые товары. Он отметил, что волонтеры нуждаются в упаковочном материале и коробках для транспортировки гуманитарной помощи.