В Царицыно заметили краснокнижную сову

Специалисты Мосприроды обнаружили на территории "Царицыно" пернатого хищника - краснокнижную ушастую сову.

Эта птица относится к 3-ей категории редкости: уязвимой на территории Москвы.

"Наличие сов в Москве говорит о том, что сохраняется экосистема природной территории, - говорит Николай Кудрявцев, начальник отдела экологического просвещения и учета животных Дирекции природных территорий "Долина реки Сетунь" ГПБУ "Мосприрода". - Главный плюс ушастой совы в городе - это их охота на грызунов, таким образом они помогают мегаполису сдерживать популяцию зверьков".

Отметим, что это не единственный случай, когда в городе заметили редких птиц. В последние годы ушастиков видели в комплексном заказнике "Зеленоградский", на территории памятника природы "Серебряный бор", в природно-историческом парке "Москворецкий". Совы и охотно гнездятся на природных территориях. Они выбирают места, где растут колючие ели или крупные кустарники, позволяющие укрыться от ворон - главных врагов, часто нападающих на них в дневное время. Первые птенцы появляются уже в конце марта.