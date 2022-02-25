В Красногорске у 84-летней пенсионерки украли 300 тысяч рублей

Мошенница пришла к 84-летней женщине под видом работницы Пенсионного фонда.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что под предлогом замены купюр старого образца на новые она попросила принести деньги, чтобы переписать их номера. Проследив, где женщина хранит пакет с деньгами, мошенница отвлекла ее, после чего прошла в комнату и похитила сбережения. Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

Воровку задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Красногорск. Ею оказалась ранее судимая 53-летняя жительница Владимирской области.

Задержанная взята под стражу.