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25.02.2022 13:57
Рубрика: Экономика

В Москве вступили в силу новые правила получения субсидий на оплату ЖКУ

Текст: Любовь Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Москве вступили в силу новые правила получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщается на сайте мэра столицы. Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов пояснил: "Если раньше заявитель должен был подтвердить отсутствие долгов по оплате ЖКУ, то с этого года отказать в поддержке могут только при наличии задолженности, которая подтверждена судебным актом, вступившим в законную силу. При условии, что эти долги образовались за период не более трех последних лет".

Фото: iStock
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Кроме того, нуждающимся в поддержке города больше не нужно брать справок об отсутствии задолженности. Необходимую на этот счет информацию госорганы получат через систему межведомственного электронного взаимодействия. Чтобы продолжить получать выплаты, нужно лишь вовремя подать заявление.

Напомним, на субсидию в Москве могут рассчитывать семьи, у которых на оплату ЖКУ уходит более 10% от совокупного дохода. Выплаты предоставляются на шесть месяцев, после чего требуется вновь подать заявление. В минувшем году, в частности, в Москве субсидию получали почти 900 тысяч жителей города. Это пенсионеры, люди с инвалидностью, безработные, многодетные семьи, студенты.

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