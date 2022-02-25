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25.02.2022 12:29
Рубрика: Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве футбольного агента

Текст: Иван Петров

В Москве задержали двоих граждан Латвии, которые числились в международном розыске. Их разыскивали за громкое убийство футбольного агента, совершенное в апреле прошлого года.

Кроме того, один из задержанных, по словам официального представителя МВД России Ирины Волк, подозревается в хищении дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода Куйбышев - Брянск. Так как уголовное дело о краже нефтепродукта расследуется в Брянской области, его после задержания доставили в управление Следственного комитета в Брянск. В отношении второго, отметила Волк, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции в Латвию.

Напомним, футбольного агента Романа Беззубова убили 14 апреля 2021 года в Риге. На улице к его автомобилю подъехали неизвестные мужчины на черном внедорожнике и застрелили его из автоматов, после чего скрылись.

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