В Подмосковье отменена часть антиковидных ограничений

Вслед за столицей Подмосковье отменило целый ряд антиковидных ограничений.

Как отмечается в указе губернатора Андрея Воробьева, с 26 февраля отменяется обязательная удаленка для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

С 28 февраля предельное количество участников досуговых, спортивных и культурных мероприятий без предъявления QR-кода в помещении увеличат с 50 до 100 человек. А для мероприятий на открытом воздухе лимит повышается с 500 до 1000 участников.

Также будут разблокированы соцкарты всех пенсионеров старше 60 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.