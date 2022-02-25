Новости

В РФ начался отбор банков для кредитования участников СЭЗ в Крыму 21:15
В Госдуме объяснили, в каком случае в РФ снимут ограничения с Facebook 21:11
Сербия не будет вводить санкции против России 21:00
Сильная гололедица продлила "желтый" уровень погодной опасности в Москве 20:57
Захарова: Без демилитаризации и денацификации Украины переговоры безрезультатны 20:42
Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией 20:41
Рублев вышел в финал турнира в Дохе 20:15
Суд арестовал девушку, бросившую коктейль Молотова в полицейских 20:12
В Подмосковье отменена часть антиковидных ограничений 19:52
Чехия вслед за Польшей закроет небо для российских авиакомпаний 19:43
В Одессе введен комендантский час 19:36
"Манчестер Юнайтед" разорвал контракт с "Аэрофлотом" 19:35
S7 Airlines временно отменила рейсы в ряд городов Европы 19:34
ВДНХ отменила масленичные гуляния 19:33
МОК призвал не использовать флаги России и Беларуси на спортивных соревнованиях 19:31
Военных железнодорожников ЗВО отправили на реконструкцию БАМа 19:30
Двое граждан ДНР погибли в результате обстрелов Донецка 19:26
Пять русских школ в Таджикистане успеют открыть в 2022 году 19:22
Российский рынок акций завершает пятницу ростом на 20% 19:21
В Воронежской области сложили оружие и сдались 20 украинских пограничников 19:07
Решетников: ДКП Банка России приобретает сейчас особую важность 18:52
Медики ЛНР оказывают помощь сложившим оружие украинским военнослужащим 18:51
Глава Минсельхоза: Ситуация на рынке продовольствия стабильная 18:40
Силуанов: С картами отдельных банков могут возникать сложности за рубежом 18:36
ЦБ проведет еще один аукцион репо "тонкой настройки" 18:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
25.02.2022 19:52
Рубрика: Власть

В Подмосковье отменена часть антиковидных ограничений

Текст: Сергей Бабкин

Вслед за столицей Подмосковье отменило целый ряд антиковидных ограничений.

Исследование: Более 84% жителей России имеют антитела к коронавирусу

Как отмечается в указе губернатора Андрея Воробьева, с 26 февраля отменяется обязательная удаленка для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

С 28 февраля предельное количество участников досуговых, спортивных и культурных мероприятий без предъявления QR-кода в помещении увеличат с 50 до 100 человек. А для мероприятий на открытом воздухе лимит повышается с 500 до 1000 участников.

Также будут разблокированы соцкарты всех пенсионеров старше 60 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

В регионах Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внутренняя политика Московская область Правительство Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Российские ВДВ вместе с батальоном охраны Украины защитят АЭС от терактов
Толстой: Без России Совет Европы будет не нужен
Путин подписал закон об индексации военных пенсий
Роскомнадзор начинает ограничивать работу Facebook в России
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД